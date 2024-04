Michael Douglas ha chiesto di essere ucciso nell’ultimo Ant-Man & Wasp

(Di venerdì 19 aprile 2024)voleva avere una scena di morte “seria” in Ant-Man: Quantumania del 2023 e hache il suo personaggio venisse. Mentre l’attore promuoveva la sua serie Franklin su Apple TV+,ha parlato del film Marvel in cui interpretava il dottor Hank Pym. In vista del terzo film della saga di Ant-Man , l’attore ha detto di averche il suo personaggio morisse. “Questa in realtà era la mia richiesta per il terzo“, ha dettoa The View. “Ho detto che mi sarebbe piaciuto avere una morte seria, con tutti questi fantastici effetti speciali. Deve esserci un modo fantastico in cui posso rimpicciolirmi fino alle dimensioni di una formica ed esplodere, qualunque esso ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Durante la premiere di “Ant-Man and the Wasp : Quantumania” dello scorso anno, Michael Douglas ha svelato che ... (mistermovie)

L'attore ha finito l'entusiasmo e voleva che il suo personaggio in Ant-Man morisse (in modo decisamente pirotecnico) (wired)

Michael Douglas aveva chiesto alla Marvel di ucciderlo in Ant-Man and the Wasp : Quantumania e aveva proposto una "morte fantastica" per il suo personaggio. Micheal Douglas è diventato virale l'anno ... (movieplayer)

Come vedere Benjamin Franklin su Apple TV+ - Michael Douglas è Benjamin Franklin, nella nuova serie dedicata al padre fondatore degli Stati Uniti: guardala in streaming su Apple TV+ ...punto-informatico

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas voleva che Hank Pym morisse: "Ho chiuso col personaggio" - Michael Douglas aveva chiesto alla Marvel di ucciderlo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e aveva proposto una "morte fantastica" per il suo personaggio.movieplayer

Michael Douglas voleva che Hank Pym morisse nel Ant-Man and the Wasp: Quantumania - L'attore Michael Douglas, che interpreta Hank Pym in Ant-Man e nei film successivi, era pronto a dire addio definitivo al suo personaggio nel terzo film. Parlando a The View (via Entertainment Weekly ...gamereactor