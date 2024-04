Meteo - tornano neve e freddo | weekend invernale sull’Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nevicate sopra i 500 metri e cali delle temperature fino a 20 gradi. Dopo il caldo primaverile degli scorsi giorni, torna ad affacciarsiil. A causa dell’afflusso di aria fredda dal Nord Europa, nei prossimi 10 giorni si registreranno temperature simil-invernali. Lo afferma il sito il.it, che prevede una nuova ondata dia partire dal, con temporali soprattutto sulle regioni centrali e altre nevicate sugli Appennini. il maltempo simil-interesserà in parte anche il sud peninsulare e l’Emilia Romagna con piogge e rovesci. Domenica mattina il maltempo interesserà ancora Marche, Abruzzo e Molise, con fenomeni anche intensi. Anche in questa giornata, come sabato, è previsto qualche rovescio sul sud peninsulare e in Emilia Romagna. il ...