Meteo Emilia Romagna | tra gelate tardive e neve Le previsioni dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bologna, 19 aprile 2024 – E’ troppo freddo ora, o è stato troppo caldo prima? Col crollo delle temperature è arrivata copiosa anche una insolitanegli Appenninini e romagnoli. Nelle Marche, sui Sibillini, si scia visto che sono stati riaperti gli impianti sciistici. Ma il retro della medaglia è l’allarme lanciato anche da Coldiretti sulleche potrebbero coinvolgere le campagne nelle quali lo sbalzo termico rischia di causare gravi danni agli alberi da frutto, in primis ciliegie, albicocche e pesche, ma anche alle verdure in campo, dopo un inizio 2024 che si è classificato come il più caldo di sempre. Il freddo in effetti sta arrivando dopo che i primi tre mesi del 2024 hanno fatto segnare una temperatura superiore di 2,04 gradi rispetto alla media storica, il massimo di sempre per il periodo secondo l'analisi di ...