Meta sfida ChatGPT | l’IA approda su Facebook - Instagram e WhatsApp

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giovedì 18 aprileha rilasciato le prime versioni del suo ultimo modello linguistico di grandi dimensioni, denominato Llama 3, dotato di un generatore di immagini che le aggiorna in tempo reale mentre gli utenti stanno digitando i messaggi. Lo scopo della società di Mark Zuckerberg è quello di fare concorrenza in questo modo ache al momento è leader incontrastato del mercato dell’intelligenza artificiale generativa.Leggi anche:chiuderanno in Europa. La strategia di Zuckerberg per “piegare” le regole europee Il nuovo programmaAI sarà disponibile in inglese prima negli Usa e poi in altri Paesi come Australia, Canada, Ghana, Jamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Per il momento l’Italia non sarà ...