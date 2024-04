Meta lancia Llama 3 e prepara già un' AI ancora più potente

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo aver presentato il modello di intelligenza artificiale open source più capace in circolazione, il colosso ha fatto sapere di aver in cantiere un erede addirittura superiore

Come siamo costretti a fare con allarmante frequenza, diamo conto della nuova allerta – questa volta per “rischio fisico” – e, dunque, del contestuale richiamo dagli scaffali dei supermercati . Nel ... (thesocialpost)

Elodie è torna ta sul palco , si è esibita con i Club Dogo durante il loro concerto al Forum di Assago e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i dettagli del look ... (fanpage)

Zuckerberg è tranquillo, le IA non ci uccideranno tutti (almeno non presto) - Meta ha lanciato la più recente versione del suo chatbot basato sull'IA giovedì, chiamato Llama 3, e il CEO Mark Zuckerberg sostiene che sia davvero promettente. Il nuovo modello vanta prestazioni ...tomshw

La diretta da Wall Street | Le tensioni in Medio Oriente non piegano le borse Usa. Cinque titoli da monitorare - Netflix paga le previsioni caute per il secondo trimestre, Meta lancia il nuovo modello di AI Llama 3, Sony e Apollo sfidano Skydance per Paramount, la Cina costringe Apple a rimuovere WhatsApp e Thre ...milanofinanza

Innovazioni multimediali: JBL Quantum Stream Studio e YouTube in 8K su Meta Quest - JBL lancia il microfono da gioco Quantum Stream Studio in Brasile, offrendo quattro modalità di acquisizione vocale e registrazione audio di alta qualità. Nel frattempo, YouTube introduce il supporto ...news.fidelityhouse.eu