Messina Denaro - nelle carte dell' inchiesta il significato dei tre tatuaggi del boss

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tre messaggi in codice: due frasi e una data. "Tra le selvaggi tigri", "Ad augusta per angusta" e "VIII X MCML, XXXI" sono le scritte dei treche ilMatteosi fece tatuare a Palermo, mentre era ricercato, e il cuispiegò lui stesso alla sorella Rosalia. Emerge dalle indaginia Procura di Palermo. Il, per indicare ialla donna, come si evince da un appunto trovato poi dai carabinieri, usava una "C". Sul sensoe scritte poi il capomafia si dilungherà durante un colloquio in carcere con Rosalia, che sarà poi arrestata, e le altre due sorelle Bice e Giovanna.