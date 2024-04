Messina Denaro e il mistero dei tatuaggi - la lettera alla sorella | Per quei segni ti ho spiegato il significato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Continuano in maniera scrupolosa le indagini dei carabinieri del Ros su Matteo, il boss stragista morto il 25 settembre scorso all’ospedale de L’Aquila, dove era ricoverato mentre scontava l’ergastolo al 41 bis nel carcere de “Le Costarelle”. Al vaglio degli investigatori anche i suoi. Sul petto, a destra,si era fatto incidere: «Tra le selvagge tigri». Sull’avanbraccio, sempre destro, invece: «Ad augusta per angusta». Su quello sinistro: «VIII X MCMLXX- XI (8/10/1981, ndr)». In uno dei suoi quaderni spiegava, ricorda la Repubblica, «I mieinon sono per seguire la moda del momento, sono il mio vissuto e servono a non dimenticare». I pizzini ritrovati nell’abitazione dellaDi...