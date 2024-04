Mertens | Tornare a Castel Volturno è stato emozionante Champions? Io ci credo!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024): ‘‘Perché sono andato via? Non ce la facevo più, ero diventato più lento e allora… Dries, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a ‘Delietta Gol’ trasmissione in onda su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83. Queste le sue parole:: ”. E’ la prima volta che sono tornato”. E’ la prima volta che sono tornato, ho avuto modo di rivedere i ragazzi e poi rivedere anche gli spogliatoi, sono state belle emozioni. Ho trovato una bella atmosfera. Anche se quest’anno non è andata come volevamo ioancora nella qualificazione ...