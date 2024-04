Meloni - è finita la Repubblica delle banane

(Di venerdì 19 aprile 2024) "E'ladove i prevaricatori la fanno sempre franca e la sinistra si può stracciare le vesti quanto le pare, non mi interessa fin quanto si straccia le vesti so che sono sulla strada giusta". Lo ha detto la premier Giorgianel comizio di chiusura della campagna elettorale in Basilicata.

