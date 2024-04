Meloni difende l' autonomia differenziata | Io non abbandono il Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - La piazza don Bosco di Potenza non è gremita, complice il tempo poco clemente, i leader del centrodestra dopo la foto di gruppo e prima di cantare tutti insieme l'inno di Mameli si alternano sul palco per sostenere l'uscente Vito Bardi e per ribadire che l'alleanza è unita. "Governeremo fino alla fine della legislatura, Schlein e Conte si mettano l'animo in pace", dice il leader della Lega Salvini mentre il segretario di Fi Tajani rivendica che "il campo largo è il centrodestra" in riferimento all'appoggio anche dei centristi dell'opposizione al candidato della coalizione di governo in Basilicata. Ma l'attacco più duro alla sinistra arriva dalla premier. "È finita la Repubblica delle banane dove i prevaricatori la fanno sempre franca e la sinistra si può stracciare le vesti quanto le pare, non mi interessa fin quanto si straccia le vesti so che sono ...