Meloni a Potenza | E’ finita la Repubblica delle banane - ce la metto tutta perché me lo chiedete voi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come in Abruzzo a sostegno del governatore uscente e poi riconfermato Marco Marsilio, il centrodestra che supporta l’uscente Vito Bardi in Basilicata si presenta agli elettori compatto e determinato. Tutti insieme sul palco aper il comizio finale. Con la certezza che la vittoria domenica alle urne è a portata di mano. “Per me è importante raccogliere una boccata d’ossigeno stando qui in piazza”, esordisce Giorgiae promette: “Io non mi risparmierò per amore della nazione”. Il centrodestra, spiega, “ha una visione comune, noi stiamo insieme per scelta e non per interesse, sono gli altri i governi messi insieme con lo scotch”. “Lo Stato non deve rompere le scatole a chi produce ricchezza – ha sottolineato la premier parlandopolitiche economiche del governo – i risultati del governo sono certificati da diversi ...