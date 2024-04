Melissa Satta festeggia i 10 anni di suo figlio Maddox

(Di venerdì 19 aprile 2024) In questi giorni, ildiha compiuto 10: non manca così una bellissima festa di compleanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Matteo Berrettini è torna to a vincere dopo quasi 6 mesi lontano dai campi nel torneo 250 di Marrakech (Marocco). A Wimbledon 2021, Berrettini era arrivato in finale, unico italiano ad esserci ... (ilfattoquotidiano)

Maddox , il figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, ha compiuto 10 anni . Per questa occasione speciale, l’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima storia per augurare ... (diredonna)

Diletta Leotta, Alessandra Amoroso e Melissa Satta sono tra quelle che l'hanno scelto - Il look total denim fa girare la testa alle vip. Da Diletta Leotta (che non si toglie i jeans) a Federica Nargi e Ilary Blasi in tuta.lookdavip.tgcom24

A Melissa Satta e Matteo Berrettini no, ma a Jannik Sinner il ses*o fa bene Vedi alla voce Maria Braccini - Ok, ma chi l’ha detto che il ses*o fa male agli atleti Per Matteo Berrettini e Melissa Satta c’è stata una shitstorm, ma per Jannik Sinner e Maria Braccini vale lo stesso discorso Ecco perché non è ...mowmag

Melissa Satta e la dolce dedica per i 10 anni del figlio Maddox - Melissa Satta ha celebrato il compleanno del suo amato figlio Maddox, che ha compiuto 10 anni. Per l'occasione, l'ex velina di Striscia gli ha dedicato una dolce frase sui social ...105