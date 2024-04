Mel Gibson - ora è ufficiale | annunciata l’uscita del film più importante della storia

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 19 aprile 2024) Illa “Resurrezione”, quello che si annuncia come uno deipiù importantiha una data. Il regista non ha bisogno di presentazioni: Mel. È: c’è la data deldel sequel di The Passion, uno deiindipendenti di maggior successo nelladel cinema. Merito del talento e ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.