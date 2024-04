Meghan Markle launches her first jam - but it’s only for her best friends

(Di venerdì 19 aprile 2024) Jam di: un prodotto lifestyle in edizione limitata, nota per le sue avventure oltre il regno reale, ha svelato la sua ultima creazione con il marchio The American Riviera Orchard: la marmellata. Ecco lo scoop su questa offerta esclusiva: Un lancio low-key Piuttosto che una grande presentazione, la jam ha fatto il suo debutto in sordina su Instagram, condivisa solo nella cerchia ristretta dicome un regalo premuroso. Con soli 50 vasetti numerati, emana un’aura di esclusività simile a un oggetto da collezione. Ingredienti di provenienza locale Realizzata con frutta raccolta dai frutteti della casa Sussex a Montecito, la marmellata riflette un impegno per la qualità e l’autenticità. La sua produzione limitata è in linea con l’enfasi del marchio ...

