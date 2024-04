Meghan - bufera per il gesto in pubblico | attacco di gelosia per Harry?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Durante un evento di beneficenza organizzato dalla charity Sentebale, la Duchessa di Sussex,Markle, ha manifestato un comportamento che ha riacceso il dibattito sulla sua personalità, spesso descritta come egocentrica dai media. Il 12 aprile, in Florida, al Royal Salute Polo Challenge,ha suscitato polemiche per aver gestito in modo controverso la posizione degli ospiti durante una sessione fotografica, che avrebbe smascherato il suo problema principale, che pare le causi enormi problemi: soffrirebbe di una forma di narcisismo ai limiti del patologico. Il contesto dell’evento vedeva il Principepartecipare a una partita di polo, conpresente per sostenerlo. Al termine del match, durante la cerimonia di premiazione e le foto di rito, è emerso un momento di tensione: Sophie Chandauka, ...