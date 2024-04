(Di venerdì 19 aprile 2024) Altro battibecco atra Italia Argentina e Le Ballerine. Nella gara a bordo di una bici,ha provato a fregarefacendole credere che il malus fosse in possesso di Artem. In realtà era una trappola: "Falsa di me*da" hanno urlato le ex di Amici alla sua avversaria.

Nel corso dell’ultima puntata di Pechino Express , andata in onda su Sky giovedì 11 aprile, le coppie sono state rimescolate per un giorno, con l’obiettivo di portare un po’ di scompiglio nella ... (isaechia)

Megan Ria e Maddalena Svevi contro Antonella Fiordelisi a Pechino Express: “Falsa di mer*a” - Altro battibecco a Pechino Express tra Italia Argentina e Le Ballerine. Nella gara a bordo di una bici, Antonella ha provato a fregare Megan e Maddalena facendole credere che il malus fosse in possess ...fanpage

Megan e Maddalena si scagliano contro Antonella a Pechino Express e l’accusano: “Sei una falsa di m….”. Cosa è successo - Megan e Maddalena si scagliano contro Antonella a Pechino Express e l'accusano: "Sei una falsa di m....". Cosa è successo ...novella2000

Pechino Express: Corvaglia vincitrice (triste), Fiordelisi promette guerra a tutti, guai in famiglia per Damiano - Pechino Express 2024: ieri 18 aprile in onda su Sky Uno la settima puntata del reality di Sky: scopri vincitori, busta nera e cosa è successo in Sri Lanka.libero