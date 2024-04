Mediterraneo e Africa - l’impegno del G7 oltre le guerre

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non ci sono stati solo i due fronti bellici in Ucraina e in Medio oriente al centro del G7 che si è chiuso a Capri, ma la consapevolezza che affinché le politiche da applicare siano il più armoniche possibile, vanno necessariamente attenzionate due macro aree al di là dell’emergenza: si tratta di, passaggio più volte sottolineato nei mesi scorsi tanto da Giorgia Meloni quanto da Antonio Tajani anche in chiave Piano Mattei. Per cui era ovvio e raccomandabile, per quanto fisiologico, che nelle conclusioni finali della ministeriale esteri vi fossero due specifici riferimenti: il partenariato con i Paesini e le organizzazioni regionali, compresa l’Unionena (Ua), accanto ad un più ampio raggio d’azione di G7 ein chiave euromediterranea. Unione ...