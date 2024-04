Medicina - sindrome intestino irritabile e sistema cardiovascolare sono legati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Alcuni dei meccanismi biologici che causano ladell'(Ibs) potrebbero essere in comune con le malattie cardiovascolari (Cvd). Lo rivela lo studio di un gruppo di ricerca internazionale che ha coinvolto scienziati dell'Università Lum Giuseppe Degennaro, Irgb-Cnr, Ceinge e Università di Napoli Federico II, della Monash University (Australia), Cic bioGune (Spagna) e dell'Università di Groningen (Paesi Bassi). "La consapevolezza che il corredo genetico alla base dell'Ibs contribuisce in modo simile alla Cvd - afferma Mauro D'Amato, professore ordinario di Genetica medica dell'Università Lum e coordinatore dello studio - ci suggerisce che alcuni farmaci e approcci terapeutici utilizzati per trattare l'una o l'altra patologia potrebbero essere applicati per trattarle entrambe”. ...