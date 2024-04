Mediaset ha a cuore il futuro - sostiene la Giornata Mondiale della Terra

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha aillache si celebra il 22 aprile “Un bosco protetto è un bosco felice”: è questo il claimcampagna digital e social con cuilache si celebra il 22 aprile. Per l’occasione, anche la torre di trasmissione, simbolosede di Cologno Monzese, si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa. La campagna punta a sottolineare l’importanza che la tutela delle aree boschive ha per il benessere del nostro Pianeta. In Italia, negli ultimi vent’anni, il 50% del territorio colpito ...