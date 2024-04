Maxi-sequestro di criptovalute | scardinata associazione a delinquere per investimenti online

Blitz della Guardia di Finanza in un noto negozio di abbigliamento sportivo a Benevento: i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 200 capi, risultati tutti contraffatti.Continua a leggere (fanpage)

Firenze , 17 aprile 2024 – maxi sequestro di Droga di ben 63 chili di hashish , pronti per essere distribuiti sul mercato toscano. Si stima che avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un ... (lanazione)

Truffa sui carburanti, nuovo Maxi sequestro della Finanza di Varese - Le Fiamme Gialle varesine hanno dato esecuzione a un decreto emesso dalla Procura di Busto nei confronti di una società della provincia operante nel settore della commercializzazione di carburanti, gi ...varesenoi

Blitz in ditta orafa e pelletteria di Arezzo: realizzavano falsi Prada, Gucci e Dolce&Gabbana - Sequestrati anche i punzoni con i loghi: in tutto bloccati 12mila pezzi. Venivano prodotte borse e cinture all'insaputa e in danno delle maison ...arezzonotizie

Nove chili di droga nascosti in casa e nell’orto - Maxi sequestro dei carabinieri al termine di un’operazione che ha coinvolto un 24enne già ai domiciliari. Il giovane è finito in carcere .ilrestodelcarlino