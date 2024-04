Mattone - il mercato vola basso Tassi alle stelle e poca offerta E i finanziamenti calano del 27%

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Rossella Contee scarsadi immobili sulhanno portato a una diminuzione delle compravendite nel 2023 del 14,9% con i primi tre mesi del 2024 in linea con l’anno precedente. Ma nel 2024 la riduzione deidi interesse e la stabilizzazione dei valori al mq farà ripartire ilimmobiliare. Secondo un’indagine effettuata da Tecnocasa, nel 2023 le famiglie della Toscana hanno ricevuto 3 miliardi e 102 milioni diper l’acquisto di abitazioni con una diminuzione del -27,5% rispetto all’anno precedente. A sono stati erogati 975 milioni di euro segnando -27,9%. "Ialti hanno impedito a tante persone di poter comprare la prima casa ma nel 2024 ci aspettiamo una riduzione dei ...

Castellina e Pietà le più care, Maliseti, Narnali, Viaccia, Chiesanuova, Iolo e Casale le più economiche in città, Oste e Vernio le più abbordabili di tutta la provincia. E’ questo lo spaccato sul ... (lanazione)

Progetto De Rossi e futuro Pioli: Roma-Milan, cosa cambia con la qualificazione - È il giorno del derby italiano di ritorno in Europa tra Roma e Milan. Appuntamento alle 21 all’Olimpico per quella che promette di essere una partita intensa e spettacolare. Este navegador no es compa ...onefootball

Cities: Skyline II era un disastro, ora è più o meno giocabile - Il primo gioco, sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox, si proponeva come il più realistico simulatore di città moderna presente sul mercato. Il grande successo ... per la maggior parte ...player

Progetto De Rossi e futuro Pioli: Roma-Milan, cosa cambia con la qualificazione | OneFootball - La Roma ha il vantaggio grazie al gol dell’andata siglato da Mancini, De Rossi fin qui ha collezionato 11 vittorie in 16 partite e solo due sconfitte contro la capolista Inter e una trascurabile nella ...onefootball