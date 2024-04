(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ prevista perl’sul corpo di, il26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha avuto unindurante una partita contro il Lanciotto. Il giovane è poi deceduto il lunedì mattina all'ospedale di Careggi. L'esame autoptico sarà eseguito dalla dottoressa Beatrice Defraia ed è stato disposto dalla procura di Firenze che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nel quale, al momento, non è iscritto nessun indagato. Il pm Giuseppe Ledda ha anche disposto l'acquisizione del defibrillatore, delle cartelle cliniche e dei certificati medico sportivi. La famigliaha fatto sapere che nominerà un suo consulente medico legale.

(Adnkronos) – Gianluca Mancini in gol nel match Roma-Milan , ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il difensore giallorosso, a segno già della gara di andata a Milano, si ripete nella ... (seriea24)

Castelfiorentino, 19 aprile 2024 – “Parlare di calcio in questo momento è impensabile. Nessuno di noi è nelle condizioni psicologiche per affrontare una partita di calcio". È ancora distrutto dal ... (lanazione)

Mattia Giani, oggi l'autopsia per il calciatore morto dopo un malore in campo - Proseguono le indagini per la morte del giocatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile si è sentito male durante una partita ed è poi deceduto la mattina successiva all'ospedale di Careg ...tg24.sky

Gianluca Mancini: "Gol dedicato a Mattia. Orgogliosi della semifinale" - "Ho cercato di fare un gesto per la famiglia e per Mattia. Il padre è venuto qui all'Olimpico con lui tante volte. Sono stati giorni difficili e sono molto emozionato". Lo ha detto Gianluca Mancini in ...insideroma

Roma-Milan 2-1, Mancini dedica il gol a Mattia Giani - "Dedico il gol a Mattia Giani e a tutta la sua famiglia, che sta veramente soffrendo. Ho passato gli ultimi giorni a pensare a loro" ...rainews