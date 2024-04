(Di venerdì 19 aprile 2024) San Miniato, 19 aprile 2024 – Si svolgeranno lunedì 22 aprile, con inizio alle 10, idi, il calciatore del Castelfiorentino United 26enne morto in seguito a un malore avvenuto domenica 14 aprile allo stadio comunale di Campi Bisenzio., eseguita l’autopsia Dove si stava svolgendo la partita tra la squadra del giovane e il Lanciotto Campi, nel campionato di Eccellenza. Le esequie saranno officiate al Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno. Sabato 20 aprile il trasferimento della salma da Firenze, dove si è svolta l’autopsia, alla provincia di Pisa. Laaperta proprio nella giornata di sabato. La...

Mattia Giani, la camera ardente e i funerali: sarà lutto cittadino - Si svolgerà in provincia l’ultimo saluto al giovane calciatore morto a Campi Bisenzio in seguito a un malore in campo durante una partita di Eccellenza ...lanazione

