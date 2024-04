Matteo Ricci - il candidato ciclista | maxi pedalata aspettando la Schlein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pesaro, 19 aprile 2024 – In attesa della candidatura ufficiale alle europee,, pedala ("A testa alta", dice lui), verso Roma, dove domenica mattina si riunirà la direzione nazionale Pd al Nazareno. Tra i punti all’ordine del giorno c’è l’approvazione delle liste elettorali. Tradotto: si sapranno i nomi degli eurocandidati. In tenuta da, puntualissimo,è arrivato alla partenza: l’Arco Augusto di Fano. L’intenzione del sindaco uscente di Pesaro è quella di coprire 316 chilometri in cinque tappe. Si sente allenato? "No. Ho con me sia la bici muscolare che l’elettrica. Per fare il figo parto con la prima e alla prima curva cambio con l’altra". "Questaè un modo per stemperare l’attesa?, ride. "No, è un viaggio dal valore tematico: con le persone ...