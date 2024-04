Matrimonio in aereo - Ivano e Federica si sposano sul volo Milano-Madrid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Fiori d’arancio in quota.sono convolati a nozze stamattina, a bordo di unWizz Air, partito da Malpensa. L’avventurosa coppia di Novara ha celebrato ildavanti a oltre 200 persone, tra cui amici, familiari e altri passeggeri, tanto sorpresi quanto entusiasti di essere testimoni dell’evento. Oltre a celebrare le nozze tramite il capitano, il team di Wizz Air ha offerto brindisi e torta a tutti i passeggeri. Un momento indimenticabile per la compagnia aerea e per la fortunata coppia vincitrice del concorso WIZZiamoci in. Annunciato lo scorso mese, il concorso ha ricevuto oltre 60 candidature, ma una coppia in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. La proposta didi ...