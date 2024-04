Massimo e la Vespa con gli sci | Adoro viaggiare d’inverno Così ho preparato il mio mezzo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pontedera (Pisa), 19 aprile 2024 – Tra le tante storie che arrivano daiWorld Days di Pontedera c’è anche quella diBerlenga, appassionato vespista di Pordenone. Il suoha 170mila chilometri sul groppone, percorsi in gran parte sulle strade del Nord Europa in pieno inverno. Perché la passione diè proprio questa:quando fa freddo. “Finlandia, Norvegia, Svezia: la mianon teme neve e ghiaccio”. E proprio per questo è stata attrezzata con degli sci che consentono alla due ruote di casa Piaggio di ‘pattinare’ su strade ai limiti della praticabilità.

