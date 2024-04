(Di venerdì 19 aprile 2024) "Eroe" della serata per aver portato l'Aston Villa in semifinale di Conferenze League, il portiere argentino Emilianoha ricevuto due ammonizioni per comportamento scorretto senza esseredal terreno di gioco: qual è la motivazione

2024-03-30 23:00:00 Fermi tutti! Un mese senza gol. Un mese senza Lautaro Martinez sulle copertine per un’Inter che, archiviata la delusione dell’eliminazione dalla Champions League per mano ... (justcalcio)

Lautaro Martinez insegue con insistenza la classifica marcatori a quota 23 gol realizzati in questa stagione, distante ben 8 gol da Vlahovic secondo. In casa, però, l’argentino è fermo a 9 gol ... (inter-news)

Martinez, doppia ammonizione ma non viene espulso: ecco perché - "Eroe" della serata per aver portato l'Aston Villa in semifinale di Conferenze League, il portiere argentino Emiliano Martinez ha ricevuto due ammonizioni per comportamento scorretto senza essere espu ...ilgiornale

«Dibu» Martinez, il portiere dell’Aston Villa prende due gialli ma niente espulsione ai rigori - Il portiere dell’Aston Villa Emiliano «Dibu» Martinez ammonito 2 volte contro il Lille, una ai rigori, ma non è stato espulso: la regola che pochi conoscono. Inglesi in semifinale di Conference League ...msn

Lille-Aston Villa, Dibu Martinez ammonito due volte ma resta in campo: cos'è successo - Il confronto tra Lille e Aston Villa si è deciso ai calci di rigore. Difatti, dopo il 2-1 per l'Aston Villa nella gara di andata, al ritorno il match è terminato 1-0 dopo i tempi supplementari.gianlucadimarzio