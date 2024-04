Marotta in clima derby | L’Inter si sta preparando Può essere storia!

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano si scalda, a tre giorni dall’attesissimoMilan-Inter. Proprio nel centro milanese è stato pizzicato Giuseppe, che racconta le sensazioni dell’ambiente nerazzurro.– Giuseppesi sbilancia suldella ‘Madonnina’, nel qualepotrebbe assicurarsi lo scudetto con una vittoria. L’Amministratore Delegato nerazzurro, intercettato nel centro di Milano, parla dell’atmosfera nerazzurra a pochi giorni dalla grande e attesa sfida: «Siamo proprio nella Milano centro per cui c’è proprio ilda».carica l’ambiente: le sensazioni in casa Inter prima delCIÒ CHE RAPPRESENTA – Giuseppecontinua a raccontare le proprie ...

Marotta: “Siamo in clima derby. Quest’anno vale di più” - Intercettato da diversi cronisti in centro a Milano, Beppe Marotta non ha nascosto la grande eccitazione ... “Siamo proprio in centro a Milano e c’è un clima di derby, stiamo respirando quest’aria.passioneinter

Inter, Marotta carica il derby col Milan: 'Rappresenta qualcosa di straordinario. Ci prepariamo a un evento storico' - L`Inter è ancora protagonista per le vie di Milano per la Milano Design Week e per il Salone del Mobile e, a margine dell`evento Unopiù, ha preso parola l`amministratore.calciomercato

Inter, Marotta: “Non so cosa succederà il 20 maggio. La speranza è che Zhang possa andare avanti” - Visualizzazioni: 3 L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine del premio Bearzot, soffermandosi sulla situazione societaria nerazzurra. Giuseppe Marotta, ad dell’Inte ...calciostyle