Mario Sechi - la fabbrica del falso è sempre all' opera

(Di venerdì 19 aprile 2024) La politica è un gioco su due piani, uno interno e l'altro esterno, che nell'era contemporanea sono indissolubilmente legati. Giorgia Meloni ieri al Consiglio europeo ne ha offerto una prova esemplare. Cominciamo dallo scenario esterno: il capo del governo guida una nazione che si prolunga nel Mediterraneo, il Mare Nostrum, il nostro spazio vitale. L'Italia è esposta come pochi Paesi al grande gioco della geopolitica, è priva di barriere a Sud, è il confine meridionale dell'Europa. Sul nostro quadrante, nell'area del Mediterraneo orientale, è in corso la guerra più pericolosa, per gli attori presenti e l'effetto domino che può scatenare. Mi riferisco alla presenza dell'unica democrazia dell'area, Israele, e del suo più grande nemico, l'Iran teocratico. Si tende a considerare il rischio nucleare presente solo in Ucraina, ma è un errore, perché Gerusalemme ha la bomba atomica e l'Iran, ...