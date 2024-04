Mario Draghi | futuro dell’economia UE

(Di venerdì 19 aprile 2024)pronto a proporre modifiche drastiche per trasformare radicalmente l’economia UE per un’Europa Competitiva. Sarà lui il nuovo leader dell’Europa? Ecco cosa ne pensa Giorgia Meloni.: Ildell’Europa è Italiano? Oggi vogliamo condividere una notizia che potrebbe cambiare il voltoeuropea.è determinato a proporre modifiche drastiche per L'articolo proviene da Tenacemente.

E’ tornato. Mi spiace per chi lo detesta e per chi lo vede un alieno, ma Draghi con la sferzata di queste ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere il più lucido. Se poi ci limitiamo ... (affaritaliani)

E’ tornato. Mi spiace per chi lo detesta e per chi lo vede un alieno, ma Draghi con la sferzata di queste ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere il più lucido. Se poi ci limitiamo ... (affaritaliani)

Nave veloce partita da Capri urta una banchina al Molo Beverello del porto di Napoli: diversi passeggeri feriti - Stava effettuando le operazioni di ormeggio quando ha urtato una banchina al Molo Beverello nel porto di Napoli. È accaduto alla nave veloce Isola di Procida della Caremar partita da Capri. Secondo le ...ilfattoquotidiano

"Pressioni da Macron e Merkel per Draghi...". La rivelazione di Salvini - Nel suo nuovo libro, Controvento, il leader della Lega svela i tentativi di Parigi e Berlino per evitare le urne ...ilgiornale

Mario Draghi, abbiamo bisogno come l’aria di qualcuno che sappia decidere - Chi non capisce che Mario Draghi sia l’unica scelta possibile e l’unica garanzia per l’Italia in Europa, è miope o fa finta di esserlo. La verità è che con l’apprestarsi di una nuova Commissione, vist ...huffingtonpost