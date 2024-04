Marco Luis - il bodybuilder che si ispirò a Stallone | aveva 46 anni È giallo alla morte

(Di venerdì 19 aprile 2024) Addio a una leggenda:Cesar AguiarIl mondo del bodybuilding piange la perdita diCesar Aguiar, conosciuto come “il più pompato di sempre” o “il mostro”, scomparso all’età di 46a Colonia, in Germania. Ecco l’omaggio a questa figura leggendaria: Un viaggio appassionato Il viaggio diè stato definito dsua incrollabile passione per il bodybuilding. Ha dedicato la sua vita a scolpire il suo fisico e a superare i limiti della forma fisica. Emulazione di icone Ispirato dagli iconici uomini muscolosi di Hollywood come Sylvestere Arnold Schwarzenegger,ha cercato di emulare la loro grandezza. Ammirava la loro dedizione e impegno per il loro mestiere. Un’anima ...

Marco Cesar Aguiar Luis , noto come Marco Luis , era un noto bodybuilder portoghese, morto domenica scorsa a 46 anni a Colonia, in Germania , per cause ancora da chiarire. Lo ha confermato la moglie ... (cultweb)

Marco Luis , per tutti "il mostro". Era soprannominato così per via della sua impressionante e massiccia muscolatura, talmente scolpita che le vene sembravano esplodere fuori dal corpo. Era perché, ... (ilgiornaleditalia)

