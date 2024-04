Mara Sattei omaggia le t A T u nel nuovo singolo Tempo | audio e testo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024)nel corso della propria carriera ha pubblicato vari gioiellini pop, ma purtroppo non è il caso diche, campionamento di All The Things She Said delle t.A.T.u. a parte, lascia poco. Ma chiunque campioni quel boppone che è stato ATTSS del 2002 merita un posto nel mio cuore. “è un brano che racconta la frenesia che a volte la vita ci porta ad avere. Correre sempre senza sapere bene dove si sta andando è un qualcosa che accomuna tantissime persone negli ultimi anni. Con questa canzone voglio raccontare l’importanza del, il valore che ha fermarsi dando priorità alla propria essenza, senza perdersi nella ricerca costante di qualcosa che non c’è”. Classe 1995,aveva 7 anni quando Lena Katina e Julia Volkova conquistavano il mondo con ...