Manoel de Barros e il primitivo | cosa serve per la poesia traduzione coordinata da Mia Lecomte

(Di venerdì 19 aprile 2024)de(1916-2014) è stato un poeta brasiliano scoperto settantenne dalla critica e dall’editoria e rivelato al grande pubblico dal film degli anni Ottanta di Joel Pizzini O inviável anonimato do caramujo-flor. Anagraficamente e formalmente considerato parte del Modernismo, anche se in un’accezione tardo-avanguardistica, è in realtà una delle voci più originali e inclassificabili dellabrasiliana. I suoi versi sono abitati dalla natura lussureggiante del Pantanal, regione del Mato Grosso do Sul dove trascorse buona parte della vita: con e come gli uccelli, gli insetti, i rettili, le pietre, l’acqua si intersecano e giocano lessicalmente e musicalmente alla ricostruzione di un mondo elementare,e insieme surreale, onirico, dove l’uomo non può esistere che nella “misura” concessagli, e la ...