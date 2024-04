Mandy Rose | La WWE mi snobba - non mi sorprende

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 aprile 2024)non lotta su un ring di wrestling da quasi due anni, ovvero da quando venne licenziata dalla WWE nel dicembre del 2022, a causa della crescente preoccupazione della federazione nei confronti del successo del suo profilo di OnlyFans, che l’ex campionessa di NXT aveva aperto da poco. Un distanziamento che potrebbe essere tutt’ora in vigore, stando anche a un segmento dell’ultimo episodio di NXT, del quale si è lamentato la stessa. Impossibile un riavvicinamento? Nell’episodio di NXT del 16 aprile, è andato in onda un video in cui Tatum Paxley ha parlato della sua ossessione nel vincere il titolo femminile di NXT: nella clip, la Paxley ha menzionato i più grandi ex campioni dello show come Becky Lynch, Tiffany Stratton, Asuka e altri, ma senza nessun riferimento alla, che figura nell’albo ...