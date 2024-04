Malore fatale - l’infermiera Alice Zarpellon muore a 36 anni | lascia due figli piccoli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 aprile 2024) A scoprire il corpo esanime diè stato il marito, che ha immediatamente allertato i soccorsi.a 36– Ilcorrieredellacittà.com La 36enne è deceduta dopo due giorni di agonia in ospedale.due: un bambino di 5e uno di 9.a 36per unimprovviso Unimprovviso, la corsa in ospedale e la speranza che quell’incubo finisse al più presto, come invece non è stato. Lo scorso lunedì,, infermiera 36enne dell’Usl 7 Pedemontana, si è sentita male mentre si trovava nella sua ...