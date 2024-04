Malagò | Sfiderei chiunque a trovare soluzioni per i problemi di impiantistica a Napoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il presidente del Coni Giovanniintervistato da Fanpage a poco più di tre mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi.: «Per le Olimpiadi estive servono otto, dieci stadi. Per Roma ci chiesero di ritirare la candidatura» Venerdì 26 luglio a Parigi ci sarà la cerimonia inaugurale dei Giochi. Per un attimo magari chiuderà gli occhi e penserà a Roma 2024, a cosa sarebbe stato quel momento. Qual è il pensiero che a distanza di anni le fa più rabbia? «Certo che ci penserò quel giorno, lo farò un pochino più degli altri giorni. Mi viene spessissimo da pensarci, per evidenti motivi. È così quando entro nell’ufficio della Fondazione Milano-Cortina, ma anche quando penso alla problematica degli stadi in Italia. Basta pensare che se ottieni la candidatura per le Olimpiadi estive devi mettere a disposizione tra gli otto e i dieci stadi dove si gioca ...

