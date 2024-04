Maietta | Al Napoli è mancato soprattutto…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ha parlato soprattutto delDomenico, ex calciatore (tra le altre), di Frosinone, Verona, Bologna ed Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. In relazione ai gol subiti contro Monza e Frosinone, qual è il problema della retroguardia azzurra? “Per me è molto semplice, essendo stato un difensore. Secondo me, è un errore individuale. Ormai, in area non si marca più, si gioca sempre a zona. Anche quando ci sono calci d’angolo o punizioni laterali. Lo si fa per paura del Var e, dunque, di commettere fallo”. L’errore di marcatura delin occasione del secondo gol del Frosinone “Il secondo gol dei ciociari, infatti, è stato un errore di marcatura del. È la cosa che mi infastidisce di più, non considerando la ...