Magistrati contro la libertà di stampa

(Di venerdì 19 aprile 2024) I post-it? Un'altra volta. Siamo certi che questa mattina, quando sfoglieremo i giornali, troveremo numerosi articoli in cui verrà espressa solidarietà a un piccolo giornale minacciato dal capo di ...

“ test psicoattitudinali per i magistrati ? Allora anche per chi governa. E aggiungiamo narco e alcol test !”. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri , voce autorevole nel contrasto al crimine ... (thesocialpost)

Il panorama della giustizia italiana sta per subire una significativa trasformazione con l'introduzione dei Test psicoattitudinali per l'accesso alla professione dei magistrati , un'innovazione ... (ilfogliettone)

Costa (Azione) annuncia un'interrogazione a Nordio sulle accuse della procura di Firenze al Foglio - Il deputato Enrico Costa commenta l'iniziativa del procuratore Spiezia: "Il prestigio di un ufficio giudiziario non si misura in termini mediatici, ma soprattutto sugli esiti dell’attività". E annunci ...ilfoglio

Impazzire in una cella: don Rigoldi interviene contro i suicidi nelle case di pena - “Quando non ci sono attività cui dedicarsi, rimanere chiusi in una cella per ventidue ore vuole dire impazzire. Una tortura, una cattiveria”. Ha commentato ...settenews

Bologna, magistrato in pensione aggredito e derubato: individuata la banda degli orologi di lusso. Arrestati 2 rumeni. - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno individuato i presunti autori della rapina aggravata con lesioni personali commessa ai danni di un magistrato in pensione. Si tratta di tre giov ...lamilano