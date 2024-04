Maggi presenta i candidati | Civici e moderati con Fabbri E il sindaco | Un confronto? Non certo con chi mi offende

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Una lista civica e moderata al fianco di Alan". Con questi presupposti l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Andreahato i 32di ‘Ferrara al Centro’, lista che nel 2019 col nome di ‘Ferrara Cambia’ prese l’8,3% dei voti, un risultato importante e inaspettato che contribuì in maniera decisiva all’affermazione del centrodestra. A distanza di cinque anni,intende proseguire nel solco di quanto messo in campo nella storica tornata elettorale che consegno la città alla giuntadopo 73 anni di guida del centrosinistra. "Siamo una lista squisitamente civica, nessuno dei nostriha maturato esperienze politiche – spiega l’assessore ai lavori pubblici -. Da parte mia, mi rimetto in gioco continuando un’avventura ...

presentata la lista Calenzano in movimento a sostegno di Maria Arena - CALENZANO - presentata la lista Calenzano in movimento a sostegno della candidata del centrosinistra Maria Arena. Capolista è la cinquantunenne assessore ...piananotizie

Sesta Godano, Maggi presenta il programma agli elettori: “Mettiamo in campo la forza delle idee, non la conservazione dello status quo” - “In passato mai avrei pensato di mettermi in gioco con tutto me stesso candidandomi a sindaco del Comune di Sesta Godano. Avendo però deciso di trasferirmi a vivere presso la frazione di Groppo, rical ...cittadellaspezia