Maestro arrestato per abusi su quattro bambine dell’asilo | le vittime potrebbero essere molte di più

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ild'asilo è accusato di violenze sessuali nei confronti didi età compresa fra 4 e 5 anni. L'arresto in flagranza dopostato immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate dopo alcune segnalazioni in Procura.

Il maestro di una scuola materna di Milano è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di abusi su quattro bambine di età compresa tra i quattro e i cinque anni. L'uomo è stato fermato per ... (tg24.sky)

Molestie all'asilo, Maestro incastrato dai video - Ancora abusi sui bambini in una scuola milanese. Questa volta si tratta di una scuola dell'infanzia e di abusi a sfondo sessuale, a poche ore dal caso dell'educatrice di nido comunale arrestata per ...ilgiornale

Milano, arrestato Maestro d'asilo: è accusato di abusi su 4 bimbe - Un 34enne, Maestro in una scuola materna di Milano, è stato arrestato in flagranza dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle presunte vittime. L'uomo è st ...tgcom24.mediaset