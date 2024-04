Nuovi ingressi nel gruppo Armani ? A tre mesi dal suo novantesimo compleanno, Giorgio Armani non esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più al... (ilmessaggero)

Made in Italy, rafforzato impegno Amazon-Istituzioni per crescita e protezione nel mondo - Presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il ministro Adolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida, il dir ...adnkronos

Capri, sold out per la partita del cuore: sfida solidale tra la Nazionale Cantanti e i Pazzi per Capri - La formazione di “Pazzi per Capri” avrà al timone Stash dei The Kolors - i The Kolors continuano la loro inarrestabile cavalcata internazionale e, dopo il grande successo del Mediolanum Forum di ...napolitoday

Piaggio: 112 milioni per aumentare la produzione a Pontedera - L'investimento servirà a realizzare una nuova gamma di motori elettrici e cinque progetti di ricerca industriale e sviluppo ...dueruote