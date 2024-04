Luton Town-Brentford - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024)è una partita della trentaquattresima giornata die si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming,i,. Mancano soltanto cinque gare da giocare ma le speranze deldi evitare la retrocessione sembrano essere ancora intatte. Gli Hatters vengono da una pesantissima sconfitta in casa del Manchester City (5-1). Eppure in classifica è cambiato molto poco. Mpanzu – IlVeggente.it (Ansa)Sì, perché il Forest – che al momento è la squadra su cui fare la corsa – una settimanan fa non si è spinto oltre un pareggio con i Wolves, staccando di un punto gli uomini di Rob Edwards, che restano terzultimi. Non è lontanissimo neppure l’Everton (+2), ...