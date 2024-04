Lungolago - falsa partenza Rinviato l’inizio dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)ancora prima di cominciare per il nuovodi Lecco. A ritardaredeiper ridisegnare il profilo della Città dei promessi sposi, sono i burocrati della Provincia di Lecco, che hanno riavviato da capo l’iter per approvare un progetto che era stato già validato, sebbene si sospetta possa esserci di mezzo pure lo zampino di qualche politico di Villa Locatelli per tirare uno sgambetto al sindaco Mauro Gattinoni e ai suoi per questioni di appartenenza partitica diversa. Non è solo questione di uno spostamento del taglio del nastro tricolore, perché in ballo ci sono gli stanziamenti del Pnrr con cui è parzialmente finanziato l’intervento. Ad annunciare a sorpresa lo stop per un’opera che sembrava imminente sono stati l’assessore aipubblici di ...