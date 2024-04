L’umiltà di Ancelotti contro Guardiola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per banalizzare Carlobasterebbe ricordare la ricetta vincente dell’Arrigo Sacchi originale, l’ispiratore che congiunge le filosofie di Pep e Carletto. Per esaltarlo come merita, invece, bisogna aggiungere la dote citata dall’Arrigo parody account (se fosse su X, si direbbe così): umilté. Già, perchéall’Etihad ha mostrato come si può portare anche un Rolex con umilté, come Maurizio Crozza negli straordinari panni di Sacchi a Mai Dire Gol, quasi 25 anni fa e sembra ieri. Non come “Panuzzi (Panucci) che lo espone al polso senza umilté”.ha un Rolex al polso e tra pochi mesi aggiungerà un brillante alla sua corona di Re, Real e realista: Kylian Mbappé. Eppure ha avutodi presentarsi all’Etihad accettando la forza superiore degli avversari, ammettendo implicitamente anche quella ...