Luis Alberto punisce il Genoa - la Lazio si rilancia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) GENOVA (ITALPRESS) – Lastende 1-0 ilnel match del Ferraris, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: decide un gol di. Pronti via e De Winter commette subito un errore regalando palla a Castellanos, che sbaglia il controllo e non riesce a calciare. La reazione dei rossoblù è immediata con Ekuban che, anzichè servire Retegui in buona posizione, va alla conclusione colpendo l’esterno della rete. Dopo un avvio di partita frizzante, i ritmi si abbassano notevolmente e le due squadre fanno fatica a costruire occasioni da gol. I biancocelesti provano ad affidarsi a Felipe Anderson, che al 27? salta Vogliacco e va al tiro, ma non centra lo specchio della porta. Al 36? Igor Tudor perde Lazzari per infortunio ed è costretto alla sostituzione: al posto dell’ex Spal ...