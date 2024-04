Lucia Mantegazza ci riprova | Puntiamo al polo culturale E realizzeremo una piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) La formalizzazione della ricandidatura l’altra sera, a Villa Daccò. Cila sindaca 39enne, e nuovamente alla testa dello schieramento civico di area centrosinistra Gessate Bene Comune: "Se rieletti continueremo a lavorare per un paese che sia vivo, solidale, funzionante". La ricandidatura della sindaca uscente era nell’aria, accanto a lei, l’altra sera, la squadra che l’ha accompagnata per cinque anni. "Gessate Bene Comune - così- è stato sin dalla nascita, e ancora è, un gruppo compatto e coeso di donne e di uomini che condividono valori e principi. Un gruppo che si è speso per il paese in un periodo molto difficile, che non ha mai mollato anche a fronte di sfide durissime, penso al periodo pandemico, e che è pronto a proseguire il lavoro. Questo, ovviamente, vale anche per ...