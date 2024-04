Lucca Udinese - Pozzo ha scelto il futuro dell’attaccante | le ultime

(Di venerdì 19 aprile 2024)dovrebbe restare a Udine anche per i prossimi anni: l’ha deciso il suoper le prossima stagionidovrebbe restare a Udine anche per i prossimi anni: l’ha deciso il suoper le prossima stagioni. Vista la giovane età e gli ampi margini di miglioramento isono pronti a

L’ Udinese lunedì 8 aprile alle 20:45 ospiterà al Bluenergy Stadium l’Inter prima in classifica con tutta la squadra al completo, tranne per qualche defezione in attacco dovuta principalmente ... (inter-news)

La sfida Udinese e Roma, in scena alle 18.00 al Bluenergy Stadium, è un match valido per la 32esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi... (calciomercato)

Verona-Udinese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Verona ospita l`Udinese al Bentegodi, nella 33ª giornata del campionato di Serie A. La formazione guidata da Marco Baroni è reduce dall`ottimo pareggio.calciomercato

Udinese, la scelta di Cioffi per la difesa in vista del Verona - Non è il 3-4-2-1, la formula ritoccata con il doppio trequartista in cui Roberto Pereyra e Lazar Samaradzic sono avviati alla riconferma alle spalle di Lorenzo Lucca, bensì la difesa, il dubbio che st ...messaggeroveneto.gelocal

Udinese, verso il Verona con recuperi in attacco - Dopo mesi di affanni, l'Udinese inizia a recuperare uomini in attacco in vista dello scontro salvezza con il Verona di sabato e anche del recupero ...sportmediaset.mediaset