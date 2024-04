Love will survive - il brano di Barbra Streisand per The Tattooist of Auschwitz

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 aprile 2024) NEW YORK – Il 25 aprile esce in digitale il nuovo singolo “” (Columbia Records/ Sony Music), cantato dall’icona mondiale della musica, vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award come cantante, compositrice, attrice, scrittrice e regista, che ha registrato ildi chiusura della prossima serie originale di Sky e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “E se fossi tu”, il nuovo singolo di Raesta In “Breathless” sonorità Brit-Pop anticipano il nuovo album di Antonio Pugliese “Due note soltanto”, il nuovo singolo di Le rose e il deserto Gabriele Borsato: esce ‘Online’, il nuovo singolo del cantautore ...