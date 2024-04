Lotta alle discariche abusive - fototrappole nascoste negli alberi per pizzicare chi abbandona i rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Montespertoli (Firenze), 19 aprile 2024 – Lesono una piaga in questo scorcio di Chianti, tanto che nel recente passato la magistratura ha aperto anche inchieste. Ora il comune di Montespertoli ha annunciato "tolleranza zero per chi". Proprio così Alessio Mugnaini, sindaco uscente di nuovo in corsa per la rielezione con la lista "Vivo Montespertoli", commenta l’attivazione delle treacquistate per sanzionare chi, commettendo un illecito, decide dire sacchetti dell’immondizia e altrisul territorio comunale. Senza contare che appunto nel passato sono state scopertecon ben altro rispetto ai sacchetti. “Abbiamo aggiornato la documentazione sulla privacy che la normativa ci ...