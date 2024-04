L’orgoglio di Gasperini | Abbiamo sempre giocato a calcio E quello che ci siamo detti all’intervallo…

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo. E’ raggiante Gian Pieroin conferenza stampa al termine del match, perso di misura contro il Liverpool, ma che ha permesso all’Atalanta di staccare il pass per la semifinale di Europa League, dove la Dea affronterà il Marsiglia nel doppio confronto del 2 e del 9 maggio. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: Atalanta-Liverpool, la conferenza stampa di“La sconfitta più bella della mia carriera? Quella di Dortmund non era male, ma questa la supera mi sa… Il risultato dell’andata ha indubbiamente condizionato la gara, quel rigore dopo pochi minuti poteva complicarla ancora di più, invece suconquistato una qualificazione straordinaria con grande compettezza, unità di intenti, sono veramente felice e orgoglioso di questi ragazzi perché quando una squadra si comporta ...

